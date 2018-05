Glasgow Rangers, Steven Gerrard è il nuovo tecnico

Nei giorni scorsi se n'è parlato a lungo, adesso è ufficiale: Steven Gerrard è il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers. L'ex capitano del Liverpool, 37 anni, ha lasciato la Primavera dei Reds per trasferirsi a Ibrox Park per le prossime quattro stagioni e il suo vice sarà l'ex nazionale scozzese Gary McAllister.

Gerrard prende il posto di Graeme Murty, esonerato dopo la pesante sconfitta rimediata sabato scorso dal Celtic nell'Old Firm, e per lui sarà la prima esperienza in panchina. L'obiettivo dell'ex centrocampista sarà quelo di interrompere l'egemonia dei cugini del Celtic, che hanno appena vinto il settimo titolo consecutivo, e che sono guidati da Brendan Rodgers, allenatore di Gerrard ai tempi del Liverpool.



Il nuovo allenatore si è presentato così: "Sono onorato di essere il nuovo tecnico dei Rangers. Ho un enorme rispetto per questo club, per la sua storia e per la sua tradizione. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura e di costruire un futuro di successi degno di questa squadra. Sono pronto ad affrontare le sfide che dovremo sostenere. Voglio essere un leader dei nostri tifosi".