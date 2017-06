Gerrard saluta i Los Angeles Galaxy, il Celtic sogna

Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno trovato una sorta di conferma ufficiale: Steven Gerrard lascerà i Los Angeles Galaxy e probabilmente anche il calcio americano. Su Instagram, il centrocampista 36enne ha postato una foto di LA con la didascalia: "Mi mancherai": più che un indizio, una prova.



L'esperienza nella Mls non è stata gratificante per l'inglese, che potrebbe (e vorrebbe) tornare in Europa, vicino casa. Le voci più insistenti parlano di un tentativo forte di Brendan Rodgers per portarlo al Celtic e riformare la coppia già vista dal 2012 al 2015 al Liverpool. Ma anche Rafa Benitez può giocarsi la carta nostalgia: sei anni ai Reds tra il 2004 e il 2010, per questo proverà a convincerlo a trasferirsi al Newcastle.

Special place incredible view I will miss you LA #lalaland Una foto pubblicata da Steven Gerrard (@stevengerrard) in data: 13 Nov 2016 alle ore 13:38 PST