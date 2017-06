Fa Cup scozzese, Celtic-Inverness 6-0: altro Dembélé show

Tutto facile per il Celtic Glasgow nel quinto turno della Fa Cup scozzese (o Scottish Cup), la capolista di Scottish Premiership ne fa sei e si qualifica ai quarti di finale. Il protagonista assoluto è ancora Moussa Dembélé che, dopo il tris contro il St. Johnstone, infila un'altra tripletta. Ma se in campionato l'attaccante francese aveva segnato tre gol in 25' questa volta ce ne mette dieci meno: tra il 45' e il 60'. Prima c'era stato il vantaggio di Lustig al 20', risultato ulteriormente arrotondato da Tierney e Brown nel finale.