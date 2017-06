Donati in Scozia a vita: rinnovo con l'Hamilton fino al 2019

Prosegue a gonfie vele l’avventura scozzese di Massimo Donati. Il centrocampista ex Milan, Verona e Palermo, 35 anni, ha appena firmato il rinnovo del contratto che lo legherà all’Hamilton fino al 30 giugno del 2019. Il centrocampista ex anche del Bari, arrivato all'Hamilton la scorsa estate, ha bagnato il debutto in campo con un gol e ha subito conquistato i suoi nuovi tifosi. Donati sta vivendo una seconda giovinezza in Scozia, dove in 9 presenze non ha ancora collezionato neanche un'insufficienza in pagella e dove con ogni probabilità chiuderà la carriera da calciatore. Rinnovo anche per l'attaccante Rakish Bingham, che ha prolungato il suo accordo con club fino al 2018.