Celtic Under-20, che esordio per Karamoko Dembele: in campo a 13 anni

La sua carta d'identità dice 2003, ma la personalità in campo è quella di un veterano. Karamoko Kader Dembele non ha paura di mettere in mostra la qualità e, in occasione del suo debutto con la selezione Under-20 del Celtic, lo ha dimostrato ancora una volta. Nella sfida contro i pari età degli Hearts, il talento ivoriano ha dato il cambio a Jack Aitchison e il suo ingresso in campo non è, di certo, passato inosservato come è normale che sia: Dembele ha solo 13 anni.



Dalle parti di Celtic Park, però, non sono così sorpresi: Karamoko ha tutto per diventare un grande. Forse gli manca qualche centimetro, ma Lionel Messi insegna che l'altezza non sempre può rappresentare un problema. E, proprio per questa ragione e per la posizione che occupa in campo, già in molti hanno scomodato il paragone: Dembele come Leo. La pressione addosso, insomma, non gli manca, ma per il momento la stellina del Celtic non ci pensa e si gode il suo esordio.