Celtic, Tierney è un obiettivo del Manchester City

Negli ultimi anni il Manchester City è stato uno degli attori principali del calciomercato e vuole confermarsi come tale anche nelle prossime sessioni. I Citizens sono pronti a pescare in Scozia, dove gioca un certo Kieran Tierney. Il terzino mancino classe '97 del Celtic ha stregato con le sue prestazioni Pep Guardiola, convinto più che mai a portarlo in Premier League. A riportarlo, è il The Sun.



L'allenatore spagnolo ha potuto vedere all'opera il giocatore nello scontro diretto tra Celtic e City in Champions League e, prima di quell'occasione, aveva fatto visionare il giocatore dai propri scout. Su Tierney, però, non ci sono solo gli Sky Blues: Liverpool, Arsenal e Bayern Monaco lo seguono con grande attenzione. Dove andrà? Chi lo sa, quel che è certo è che siamo di fronte a uno dei talenti più cristallini della Scottish Premiership.