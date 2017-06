Celtic, Sheamus ai Rangers: "Siamo inarrestabili"

Il doppio Old Firm si avvicina, prima la semifinale di Coppa il 23 aprile mentre in campionato si giocherà sabato 29 aprile, e il Celtic si carica in vista della sfida con i cugini dei Rangers. Sul profilo Twitter dei campioni di Scozia, si è schierato addirittura un celebre lottatore di wrestling, Sheamus (nome d'arte per Stephen Farrelly) che ha lasciato un messaggio video: "Rangers, state per giocare contro la squadra più forte, siamo inarrestabili!".

@WWE superstar @WWESheamus knows what it means to wear the Hoops.



‘The Celtic Warrior’ had this message for @WWECesaro ahead of Sunday... pic.twitter.com/JqFzFyW3IL — Celtic Football Club (@celticfc) 17 aprile 2017