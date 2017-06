Celtic, Rodgers rinnova fino al 2021

Quale modo migliore di festeggiare il primo titolo in Scozia se non con un rinnovo di contratto? Brendan Rodgers ha firmato fino al 2021, altre quattro stagioni sulla panchina del Celtic con il quale ha vinto lo scudetto (e non solo: imbattuto da 38 gare casalinghe, in semifinale di Coppa nazionale e i gironi di Champions) al primo colpo. L'annuncio è arrivato dal sito ufficiale del Celtc, con tweet annesso.



"Brendan ha avuto un enorme impatto al Celtic. E' un tecnico eccezionale e crediamo che lui sia uno dei migliori allenatori in Europa, se non del mondo, e siamo felici che abbia legato il suo futuro a noi" ha commentato l'ad del club Peter Lawwell.

BREAKING: Faith in our future. Brendan Rodgers signs new four-year deal with Celtic Football Club. #Brendan2021



➡️ https://t.co/FBwoRKpxE5 pic.twitter.com/dUNW24Kp2R — Celtic Football Club (@celticfc) 7 aprile 2017