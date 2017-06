Celtic, Rodgers: "Dobbiamo marcare Dembélé come Baresi"

La stella del Celtic è Moussa Dembélé, Brendan Rodgers lo sa bene e per questo teme le sirene delle big europee. Il Chelsea su tutte, che proprio sul gong della sessione invernale di mercato avrebbe rifiutato un'allettante offerta per l'attacante francese. A questo proposito il tecnico dei Bhoys ha raccontato un retroscena sul recente viaggio a Londra di Dembélé per curare un problema al ginocchio: "Ho chiesto a un mio collaboratore di accompagnare Moussa per tutto il viaggio e non di perderlo di vista un secondo, di marcarlo come avrebbe fatto Franco Baresi".



Anche perché, particolare curioso, la struttura dove si è recato Dembélé era situata proprio a Chelsea... Ma Rodgers ha sdrammatizzato: "Lui era comunque felice di tornare da noi perchè sta bene qui. Ha avuto un po' di liquido al ginocchio, vedremo quando tornerà a disposizione".