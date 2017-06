Celtic, Rodgers: "Che bella la pausa invernale"

Nel mese di dicembre il Celtic ha giocato la bellezza di nove partite ed è stato ben contento di approfittare del mesetto di pausa del campionato scozzese per andare in Dubai per rilassarsi e richiamare la preprazione. Brendan Rodgers applaude quindi la Federcalcio scozzese: "Ha fatto bene a reintrodurre lo stop dei campionati in inverno, i giocatori avevano bisogno di riposare. E anche i tifosi ne godono, in quel periodo ci sono tante festività e devono stare con le famiglie".



Il tecnico del Celtic ha rimarcato la differenza con l'Inghilterra: "Negli anni in cui ho allenato in Premier tanti manager erano favorevoli al break invernale e ora capisco il perché. E' stato positivo per noi e spero continui così in futuro".