Celtic-Rangers 5-1, tripletta di Dembelé

Quattro anni dopo l'ultima volta, torna l'Old Firm nella Scottish Premiership, esclusiva di Premium Sport. La quattrocentoduesima edizione del derby di Glasgow va al Celtic, che liquida i Rangers con un 5-1 che non lascia spazio ai rimpianti. La squadra di Brendan Rodgers va in vantaggio al 33' grazie al colpo di testa di Moussa Dembelé. L'attaccante francese raddoppia al 42', prima del gol dei Rangers, firmato Gardner, che fissa il risultato sul 2-1 all'intervallo. Nel secondo tempo continua lo show di Dembelé, che prima serve a Sinclair l'assist del 3-1 (61') e poi segna il 4-1 (83') col mancino. Celtic Park applaude il suo nuovo beniamino ed esplode di gioia alla rete del 5-1, realizzatta da Armstrong al 92'. Giornata da dimenticare per i Rangers, tornati a giocare nella massima serie dopo aver passato quattro stagioni tra League Two, League One e Scottish Championship. Con la vittoria nel derby, il Celtic si porta a quota 12, in testa alla classifica, a più 4 dai rivali.