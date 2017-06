Celtic, Karamoko Dembelé convocato a 13 anni nella Scozia Under 16

Dopo l'esordio nel Celtic Under 20 a soli 13 anni, Karamoko Dembelé è pronto a un nuovo record: è stato convocato dalla Scozia Under 16 ed, esordendo al Victory Shield (torneo annuale in cui si affrontano i giovani di Irlanda, Irlanda del Nord, Galles e Scozia), sarebbe un primato assoluto.



Nonostante le evidenti qualità del bay talento, dietro la chiamata della selezione scozzese ci sono anche motivi di interesse. Dembelé è nato in Inghilterra da genitori della Costa d'Avorio e si è trasferito in Scozia a 5 anni: in pratica, potrebbe scegliere tre nazionali diverse (non a caso la Football Association inglese si sarebbe già mossa in tal senso). "Sono sicuro che faremo di tutto per tratterelo con noi" ha detto Scott Gemmill, tecnico dell'Under21 scozzese preannunciando battaglia. E sperando che, in mezzo, a perdere non sia proprio Karamoko.