Celtic-Hearts 4-0: 27 gare senza sconfitte in Scozia, è record

Il Celtic riscrive la storia: la squadra di Rodgers batte 4-0 gli Hearts nella 22ª giornata di campionato e stabilisce il nuovo record di imbattibilità in Scozia arrivando alla 27esima gara senza sconfitte tra Premiership, League Cup ed FA Cup, meglio delle 26 dei Leoni di Lisbona del 66-67. Quella squadra arrivò a vincere la Coppa dei Campioni, questa non lo farà, ma almeno in patria dimostra di non avere rivali. Quella con gli Hearts è la 17esima vittoria consecutiva, la 21esima in 22 partite: arriva senza Dembelé e Griffiths, gli attaccanti principali, a sbloccare il risultato è McGregor, sceso in campo solo per l'infortunio di un titolare. Nella ripresa la doppietta di Sinclair (ultimo gol su rigore) e Roberts hanno sancito la netta superiorità della capolista, ora a +22 sui Rangers.