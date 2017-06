Celtic, Griffiths votato miglior giocatore del 2016

Il 2016 è stato un anno da incorniciare per Leigh Griffiths: l'attaccante del Celtic ha realizzato 34 reti confermandosi, di fatto, come uno dei principali protagonisti nella conquista dell'ultimo campionato e della Coppa di Lega (ottenuta dopa la vittoria dello scorso 27 novembre, per 3-0, nella finale contro l'Aberdeen. I suoi straordinari numeri gli hanno permesso di venir eletto miglior giocatore del 2016 dalla Scottish Football Supporter Association - rappresentata da circa 65 mila tifosi - davanti Callum Paterson (Hearts) e Jonny Hayes (Aberdeen).



I fan scozzesi hanno anche assegnato altri riconoscimenti:



- Miglior tifosi in trasferta del 2016: Aberdeen

- Miglior stadio del 2016: Tynecastle (Hearts)

- Miglior mascotte del 2016: Kingsley (Partick Thistle)

- Miglior gol del 2016: Souleymane Coulibaly (Celtic-Kilmarnock 6-1 24/9/16)

- Miglior arbitro del 2016: Craig Thomson