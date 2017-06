Celtic, Gordon avverte: "Serve blindare Armstrong"

Ora che Stuart Armstrong ha debuttato anche nella Scozia dei grandi, il centrocampista del Celtic sembra aver completato il definitivo salto di qualità. Il tecnico scozzese Strachan, dopo la vittoria per 1-0, ha detto di lui: "E' stato il miglior debutto mai visto nella nostra nazionale".



Non devono perciò sorprendere le parole del compagno di club Craig Gordon: "Sta giocando in modo fantastico, è il suo momento migliore da inizio carriera. Il Celtc deve pensare a blindarlo perché non sarei sorpreso se qualche club di Premier League volesse soffiarcelo".



Armstrong è in scadenza di contratto ed effettivamente in Inghilterra hanno messo gli occhi su di lui. Una volta vinto il campionato, al Celtc manca una manciata di punti, il club dovrà affrontare l'argomento per non perdere uno dei pilastri della squadra: 37 presenze e 13 reti sin qui quest'anno.