Celtic, Eboué: "Voglio fare come Pogba, anche meglio"

Ha 19 anni e la sfacciataggine tipica di quell'età. Kouassi Eboué aspetta il suo momento: innanzitutto, quello che dalla Russia lo porterà dall'altro lato del continente, in Scozia, poi quello giusto per far capire al mondo che "può fare più di Pogba". E' quanto ha dichiarato al Sun Sport e ripreso da tutti i quotidiani scozzesi: l'ivoriano è il nuovo acquisto del Celtic e mancano solo le ultime formalità buroratiche per la chiusura dell'affare. "Il mio desiderio è fare la storia del club e far felici tutti i tifosi".



Al Celtic è costato 2,8 milioni di sterline, pari a poco più di 3 milioni di euro: non pochissimi per il calcio scozzese, anzi. Arrivato al Krasnodar dal campionato armeno nel 2014, Eboué ha giocato sempre titolare in Europa League dove i russi hanno ottenuto la qualificazione ai sedicesimi eliminando Nizza e Salisburgo e in campionato è stato impiegato a sprazzi. Il suo ruolo è quello di centrocampista centrale o mezzala: giocare nella principale squadra della Scottish Premiership sarà un bel trampolino di lancio per la sua carriera. Ma a 19 anni Pogba era già alla Juve...