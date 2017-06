Celtic, Dembele: "Il 2016 è stato fantastico, ma posso ancora migliorare molto"

Tra le più grandi sorprese della prima parte di stagione della Scottish Premiership c'è senz'altro Moussa Dembele. Nel mese di dicembre l'attaccante classe '96 è stato eletto miglior giovane francese del 2016, grazie soprattutto alla 19 reti realizzate con la maglia del Celtic tra campionato e Coppe. "È stato un anno fantastico e spero che il prossimo possa regalarmi altrettante soddisfazioni. I miei obiettivi, da quando sono arrivato, non sono cambiati: voglio vincere trofei con questa maglia. Sono ancora giovane e posso migliorare ancora molto", le sue parole alla rivista ufficiale del club Celtic View.



Dembele è entrato nel cuore dei tifosi dei Bhoys per merito dei 5 gol realizzati in solo due gare contro i Rangers: "Batterli l'ultimo giorno dell'anno è stato molto bello sia per noi sia per i nostri fan. Voglio ringraziarli uno a uno, mi hanno sempre appoggiato sin dal primo match". L'ex Fulham è concentrato sul futuro: "Siamo imbattuti in Scottish Premiership e vogliamo continuare così. Ora andremo per una settimana in ritiro a Dubai per arrivare preparati alla ripresa del campionato".