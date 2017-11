Addio a Stefano Salvatori, il ricordo degli Hearts

Lutto nel mondo del calcio, è morto a 49 anni Stefano Salvatori: l'ex calciatore di Milan, Fiorentina ed Hearts si trovava in Australia dove gestiva una scuola per giovani calciatori nell'area di Brisbane e Sydney. Ed è stata proprio la squadra scozzese, dove l'ex centrocampista giocò dal 1996 al 1999, a dare la notizia sul proprio sito: "Un grande giocatore che ricorderemo per sempre. Sapeva giocare duro in mezzo al campo ma anche smistare palloni in cabina di regia. Divenne una roccia nella nostra squadra, memorabile la prestazione nella finale della coppa di Scozia del 1998 vinta contro i Rangers. Aveva ancora tanto da dare al calcio".



Nel palmares di Salvatori anche la Supercoppa Uefa nel 1989 e la Coppa dei Campioni 1990 vinte con la maglia del Milan, dove aveva svolto le giovanili (dopo l'esperienza alla Lodigiani). Nel 2002 il ritiro dal calcio giocato.