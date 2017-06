Aberdeen, gol d'autore di Christie: pronto per il "Puskas"?

Nell'esagerato 7-2 dell'Aberdeen contro il Motherwell, è spiccato il gol del 4-0 segnato da Ryan Christie. Il giovane centrocampista in prestito dal Celtic ha ricevuto palla al limite dell'area e, con un delicato tocco di sinistro, ha battuto Samson. La Federcalcio scozzese lo ha proposto non come gol del mese, ma della stagione (e siamo solo a metà febbraio...) ma il Brazilian Press è andato oltre "Merita di essere uno dei candidati al premio Puskas" (che elegge la rete più bella di tutti i campionat).