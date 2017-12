"Hibernian, quanto volete per cacciare Whittaker: pago io!"

Un semplice tweet, che un po' fa sorridere e un po' fa discutere. Lo ha scritto Jane Park, che dalle nostre parti è una semi-sconosciuta e nel Regno Unito, invece, finisce da 4 anni circa sui giornali scandalistici e sui tabloid. La giovanissima ragazza, infatti, vinse un milione di sterline alla lotteria quando di anni ne aveva appena 17 e ha fatto parlare di sé per le sue stravaganze (tra cui la chirurgia plastica) e le sue confessioni ("La mia vita è dieci volte peggio da quando ho vinto quei soldi"). Oggi, in Scozia, si parla di lei per un tweet sull'Hibernian, anzi su Steven Whittaker.



"Hibernian, quanto serve per mandare via Whittaker? Posso pagare io?". Poche parole, con tante reazioni positive: Jane ha postato questo messaggio durante la sfida col Celtic capolista quando il risultato era 2-0 per il club di Glasgow. Poi è arrivata la rimonta degli Hibs e a quel punto la gioia ha sostituito la rabbia contro Whittaker.