scottish premiership Scozia, l'Ayr United ci ricasca: in topless per presentare le maglie

L'Ayr United l'ha fatto di nuovo. Nonostante le polemiche e le accuse di sessismo dell'anno scorso, anche in occasione del lancio delle maglie per la nuova stagione la squadra che milita nella seconda divisione scozzese si è nuovamente affidata a una modella in topless. Ma il fondatore di Bodog, lo sponsor della squadra, sottolinea invece che quest'anno la strategia è ben diversa: "Dopo le controversie dell'anno corso, abbiamo pensato di cambiare - ha spiegato Calvin Ayre - Il body painting è rimasto, ma abbiamo deciso di farlo con la maglia da trasferta..."