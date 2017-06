scottish premiership Karamoko Dembele, buon debutto nella Scozia Under16

E' già stato soprannominato il ragazzino dei record e Karamoko Dembele non ha intenzione di smentire queste voci. Dopo il debutto nel Celtic Under 20, il 13enne inglese (ma nato in Costa d'Avorio e trasferitosi in Scozia a 5 anni) ha debuttato con la selezione scozzese Under 16 entrando dalla panchina nel 2-2 contro il Galles, partita valida per il trofeo Victory Shield . Lusinghiere le parole del ct McLaughlin: "Esordio eccellente, è sembrato molto sicuro di sé. Il gruppo lo ha accolto bene e lo stanno aiutando a integrarsi".