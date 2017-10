scottish premiership Griffiths, come a scuola sotto il banco...

Episodio divertente e che non si vede tanto spesso durante l'Old Firm vinto dal Celtic per 2-0. Leigh Griffiths, attaccante dei biancoverdi, si sta apprestando a battere un calcio d'angolo, ma prima di calciare...si scaccola e la appiccica sulla bandierina del Glasgow. Un po' come si faceva a scuola da piccoli.