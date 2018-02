scottish premiership Donati cambia idea sul ritiro: firma con il St. Mirren

Massimo Donati torna in campo. Il centrocampsta a fine gennaio aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo per fare l'allenatore nelle giovanili dell'Hamilton. A distanza di nemmeno un mese il 36enne ha cambiato idea e ha firmato con il St. Mirren, squadra di Scotland Championship (seconda divisione) fino al termine della stagione. "Sono ancora in forma, mi sento bene e ho colto al volo questa opportunità. Spero di poter essere d'aiuto" ha sottolineato Donati.