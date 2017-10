scottish premiership Celtic, 20 milioni per hotel e museo

Il Celtic è pronto a un investimento record: il consiglio comunale di Glasgow, infatti, ha approvato il progetto per la costruzione di hotel, museo e store col merchandising del club nei pressi dello stadio che costerà 18 milioni di sterline, pari a 20,4 milioni di euro al cambio attuale. Se si considera che nella sua storia il club più glorioso di Scozia non ha mai speso più di 6 milioni di sterline per un calciatore, si comprendono meglio sia la scala di priorità della società che il valore dell'investimento stesso. Il piano di riqualificazione dell'area servirà a creare 100 posti di lavoro (e magari, ironia della sorte, farà felice qualche tifoso dei Rangers), le opere dovranno cominciare entro 3 anni.