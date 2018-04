Scottish Premiership Ayr United, body painting per presentare le nuove maglie

Per la terza stagione consecutiva la squadra scozzese dell'Ayr United, società attualmente al primo posto in classifica nella Scottish League One (terza serie), ha lanciato le nuove divise da gioco per la stagione successiva con una compagna davvero ad effetto: a presentare le nuove maglie c'è infatti una modella in topless con il corpo completamente dipinto con la tecnica del body painting. Per la prima volta, però, il club ha pensato anche al pubblico femminile: per presentare la seconda maglia è stato scelto un muscoloso modello... Un'altra curiosità relativa all'Ayr Uniyed: la squadra scozzese è stata la prima al mondo ad avere una sponsorizzazione pagata in Bitcoin.