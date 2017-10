YouPremium Weekend cerca te: con le Instagram Stories finisci in diretta

Ogni venerdì, durante il secondo tempo di YouPremium Weekend dalle 22.40 a mezzanotte, i protagonisti siete voi. Come? Partecipate al #mettiloinscaletta, scegliete un tema, un argomento, un personaggio, una storia e ne parleremo in diretta. È facilissimo, si fa tutto tramite Instagram Stories



1. Scegliete un tema/personaggio

2. Registrare un video (o scrivete) su Instagram Stories

3. Taggate @premiumsporthd (oppure @frankpiantanida o jessica.tozzi)

4. la storia migliore finirà in diretta il venerdì sera



Più facile di così. Franco Piantanida, Jessica Tozzi e Ciccio Graziani aspettano le vostre Stories!