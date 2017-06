Premium Sport celebra Cristiano Ronaldo con lo speciale "CR100"

Giovedì 27 aprile 2017 alle ore 21.00 andrà in onda “CR100”, uno speciale curato dalla redazione di Premium Sport per rendere omaggio a Cristiano Ronaldo, che con la tripletta nell’ultima gara contro il Bayern Monaco, ha raggiunto per primo la quota di 100 gol in Champions League.

Su Premium si potranno ammirare tutte le reti del fenomeno portoghese, dalla prima segnata con la maglia del Manchester United, il 10 aprile 2007, fino a quella di una settimana fa che ha regalato la semifinale al Real Madrid. Ronaldo ha collezionato 137 partite in Champions, che portano alla straordinaria media di quasi un gol a partita. Numeri da capogiro per un talento capace di vincere tre Champions e ben quattro Palloni d’Oro.

Una volta concluso, lo speciale sarà visualizzabile in qualsiasi momento su Premium Play.