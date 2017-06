Premium Action, arriva Childhood’s end

Arriva su Premium “Childhood’s end”, una nuova miniserie evento tratta dal romanzo di fantascienza “Le guide del tramonto” di Arthur Clarke, il visionario autore di “2001: Odissea nello spazio”. Super apprezzata dalla critica in America, “Childhood’s end” è già un cult per gli appassionati del genere. L’appuntamento è veramente da non perdere: il 15 giugno in Prima TV su Premium Action e il primo episodio è già disponibile on demand in anteprima su Premium Play.

Childhood's End è una miniserie televisiva statunitense del 2015 composta da tre puntate. La Terra subisce la pacifica invasione di un gruppo di alieni chiamati "Superni", che promettono di eliminare povertà, guerre e malattie, inaugurando un periodo di pace e sicurezza per tutta l'umanità. Gli esseri umani godono di un'esistenza utopica, fatta di agi e spensieratezza, ma quando i bambini ed adolescenti manifestano facoltà paranormali, disinteressandosi della loro giovinezza, alcuni iniziano a sospettare delle reali intenzioni dei "Superni", che non hanno mai mostrato il loro aspetto al mondo...

Dirette dal regista perlopiù televisivo Nick Curran, le tre puntate sfruttano un cast numeroso e variegato nel quale spiccano le partecipazioni di Col Meaney (Star Trek: Deep Space Nine), Julian McMahon (Nip/Tuck) e di un sublime Charles "Tywin Lannister" Dance sotto mentite spoglie. Il libro a cui è ispirata la serie, "Le guide del tramonto" o "Angelo custode£ (Childhood's End), è un romanzo di fantascienza del 1953 di Arthur C. Clarke dal carattere escatologico e apocalittico. Diviso in tre capitoli, l'intreccio si articola in due secoli di storia futura dell'umanità. “Childhood’s end” è liberamente ispirata alla fonte originaria: i cambiamenti, pur non significativi, modificano alcuni personaggi e risvolti della trama, in particolare per ciò che concerne la parte finale.