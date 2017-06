Pienone di sport nelle festività: la programmazione di Premium

Durante le festività lo sport sui canali Premium non si ferma. Anzi, offre ai suoi abbonati almeno un contenuto inedito al giorno: due appuntamenti con David Trezeguet e il nuovo format “9 – Storie di bomber”; una serie di interviste esclusive, “A tu per tu”, ai campioni delle maggiori squadre del campionato; in prima visione “Natale in Serie A”, il cortometraggio natalizio con i nostri cartoon; i match di “Scottish Premiership” (tra cui il derby Rangers-Celtic) e del campionato di football americano “NFL”, gli highlights dei turni di campionato di Serie B, i primi appuntamenti con “Calciomercato”. Oltre ai consueti appuntamenti con i notiziari Premium Sport News.



E da gennaio si apre un 2017 sempre più ricco, con la ripresa della Serie A e dei campionati esteri che Premium trasmette in esclusiva (Ligue 1 e Coupe de la Ligue francesi, Scottish Premiership scozzese, Primera Division argentina e NFL) ai quali si aggiungerà, dal 5 febbraio, il campionato brasiliano. E ancora, a febbraio, la ripresa della Champions League, in assoluto la più prestigiosa competizione per club di cui la pay tv detiene i diritti di trasmissione in esclusiva assoluta anche per la prossima edizione.

OFFERTA FESTIVITÀ PREMIUM SPORT HD

“9 – STORIE DI BOMBER”

Un nuovo format, nel quale David Trezeguet incontra i più grandi attaccanti di ieri e di oggi: si comincia con Gonzalo Higuain, in onda domenica 25 dicembre, mentre il secondo appuntamento sarà con Mauro Icardi”, in onda domenica 1 gennaio.



“A TU PER TU”

Una serie di interviste esclusive ai campioni delle più importanti squadre di Serie A: Diego Perotti (sabato 24 dicembre), Giacomo Bonaventura (domenica 25 dicembre), Pepe Reina (lunedì 26 dicembre), Antonio Candreva (martedì 27 dicembre), Federico Bernardeschi (mercoledì 28 dicembre), Nicolas Burdisso (mercoledì 28 dicembre), Ciro Immobile (venerdì 30 dicembre).



“NATALE IN SERIE A”

Il giorno di Natale, in prima serata, Premium Sport trasmetterà in prima visione il cortometraggio dei mitici cartoon targati Premium, per “scoprire” come i protagonisti della Serie A passeranno le festività…



“SCOTTISH PREMIERSHIP”

La massima serie scozzese non si ferma. Tre le giornate in programma, in esclusiva assoluta su Premium: la 19° (venerdì 23 e sabato 24 dicembre), la 20° (mercoledì 28 dicembre) e la 21° (venerdì 30 e sabato 31 dicembre). In quest’ultima, l’Old Firm, il derby di Glasgow tra Rangers e Celtic. “NFL” In esclusiva su Premium con telecronaca in italiano i match di venerdì 23, domenica 25 e lunedì 26 dicembre e quelli di domenica 1 e lunedì 2 gennaio.



SERIE B EUROBET

Premium Sport trasmetterà gli highlights dei match della 20° giornata (sabato 24 dicembre alle ore 23.30 su Premium Sport 2 HD e alle ore 00.30 su Premium Sport HD) e della 21° giornata (sabato 31 dicembre alle ore 20.30 su Premium Sport 2 HD e alle ore 22.30 su Premium Sport HD).



SPECIALI PREMIUM SPORT

Una serie di speciali dedicati all’anno solare vissuto dalle più importanti squadre di Serie A, agli attaccanti più prolifici, ai portieri meno battuti, alle giovani promesse e alle competizioni più seguite dai tifosi italiani: la Serie A e la Champions League.



CALCIOMERCATO

Da lunedì 26 dicembre, alle ore 23.30, prende il via il programma dedicato alle trattative nazionali e internazionali, che ci accompagnerà per tutta la sessione invernale.



PREMIUM SPORT 2

Durante l’intera durata delle festività natalizie, Premium Sport 2 proporrà una programmazione quotidiana divisa per temi: verranno riproposte le migliori finali di Coppa Intercontinentale, i trionfi delle italiane in Champions League, i migliori derby del campionato italiano e tante altre sfide del passato che solo Premium detiene il diritto di trasmettere.

DI SEGUITO IL CALENDARIO DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI SU PREMIUM SPORT HD

Sabato 31 dicembre:

- Speciale “Un anno di Genoa”

- Speciale “La top ten dei gol del 2016”

- Speciale “Serie A emotions”



Domenica 1 gennaio:

- “Nove – Storie di bomber”, Trezeguet incontra Mauro Icardi

DI SEGUITO IL CALENDARIO DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI SU PREMIUM SPORT 2 HD

Sabato 31 dicembre:

- “Il meglio della Serie A – Volume 2”: le partite più belle da agosto a dicembre 2016

- “Napoli-Milan” del 27 agosto

- “Inter-Juventus” del 19 settembre

- “Milan-Sassuolo” del 2 ottobre

- “Roma-Inter” del 2 ottobre

- “Napoli-Roma” del 15 ottobre

- “Juventus-Napoli” del 29 ottobre



Domenica 1 gennaio:

- “Unforgettable”: le partite che non si possono dimenticare

- “Fiorentina-Liverpool” del 2009

- “Real Madrid-Roma” del 2008

- “Inter-Milan” del 2003

- “Lazio-Olympique Marsiglia” del 2008

- “Arsenal-Fiorentina” del 1999

- “Bayern Monaco-Inter” del 2011

- “Milan-Manchester United” del 2007

- “Inter-Barcellona” del 2010



Lunedì 2 gennaio:

- “C’era una volta il Mundialito”: un po’ di match vintage

- “Milan-Flamengo” del 1983

- “Inter-Juventus” del 1983

- “Juventus-Penarol” del 1983

- “Milan-Juventus” del 1983

- “Inter-Milan” del 1983

- “Milan-Penarol” del 1983



Martedì 3 gennaio:

- “Supercoppe targate Italia”: le Supercoppe europee vinte da un’italiana

- “Milan-Siviglia” del 2007

- “Milan-Porto” del 2003

- “Lazio-Manchester United” del 1999

- “Psg-Juventus” del 1997

- “Milan-Arsenal” del 1995

- “Parma-Milan” del 1994

- “Milan-Parma” del 1994



Mercoledì 4 gennaio:

- “San Siro – È qui lo spettacolo”: i derby della Madonnina più sentiti degli ultimi anni

- “Inter-Milan” del 2010

- “Milan-Inter” del 2014

- “Milan-Inter” del 2011

- “Inter-Milan” del 2012

- “Milan-Inter” del 2009

- “Milan-Inter” del 2008

- “Inter-Milan” del 2007

- “Milan-Inter” del 2006



Giovedì 5 gennaio:

- “Verso la Champions – Volume 1”: le imprese in Europa di Juventus e Napoli

- “Juventus-Real Madrid” del 2003

- “Napoli-Manchester City” del 2011

- “Juventus-Nantes” del 1995

- “Napoli-Chelsea” del 2012

- “Juventus-Ajax” del 1997

- “Napoli-Arsenal” del 2015



Venerdì 6 gennaio:

- “Verso la Champions – Volume 2”: le imprese in Europa di Juventus e Napoli

- “Napoli-Villarreal” del 2011

- “Juventus-Monaco” del 1998

- “Villarreal-Napoli” del 2011

- “Napoli-Borussia Dortmund” del 2013

- “Juventus-Porto” del 2001

- “Napoli-Olympique Marsiglia” del 2013

- “Borussia Dortmund-Juventus” del 2015

- “Napoli-Real Madrid” del 1987