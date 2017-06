Milan-Inter come non l'avete mai vista: in 4K solo su Premium Sport

Innovazione e nuovi contenuti. Premiata dagli ascolti, Mediaset Premium rinnova e migliora la sua offerta. La nuova sfida, presentata mercoledì mattina a Cologno Monzese, è tarata e incentrata sulla qualità che vivrà un'altra data storica domenica prossima quando il derby di Milano sarà trasmesso in 4k, come avvenuto - prima volta al mondo sul digitale terreste e sempre su Premium - per l'ultima finale di Champions League: trasmissione 4 volte superiore per risoluzione al full hd.



Sarà come essere allo stadio, respirare l'aria di San Siro. Qualità e nuove sfide. Nel grande parco di Premium, dopo la fresca acquisizione della Primera Division Argentina, ecco pure il campionato brasiliano. Il Brasileirao, il serbatoio dal quale sono usciti Neymar e fenomeni vari. Un'altra sfida che è anche un grazie ai telespettatori di Premium Sport. I numeri premiano. Il passo in avanti è notevole. I numeri e i dettagli curati nel minimo particolare. Con la qualità a cinque stelle, anzi in 4k.