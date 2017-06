Juventus-Monaco, ancora ascolti record: oltre 10 milioni di spettatori

Ancora una volta, le Reti Mediaset hanno accompagnato il cammino della Juventus verso la finale di Champions League con ascolti da capogiro. Anche la semifinale di ritorno Juventus-Monaco, trasmessa martedì 9 maggio 2017, in diretta e in HD da Canale 5 e Premium Sport, è stata vista complessivamente da 10.380.000 telespettatori, con il 38.34% di share (41.46% di share commerciale).



Nel dettaglio, la partita su Canale 5 è stata seguita da 9.449.000 spettatori con una share del 34.90% (37.34% di share sul target 15-64 anni). Il match dello Juventus Stadium ha segnato numeri da record in particolare sul pubblico maschile: 48% di share sul target 35-44enni.



Eccellente anche il riscontro su Premium Sport HD, dove la sfida è stata vista da 931.000 telespettatori netti, con il 3.44% di share.