Juventus-Inter da record: Premium Sport non smette di crescere

Domenica 5 febbraio 2017 Premium Sport ha registrato un nuovo primato di ascolti nelle 24 ore: 331.000 spettatori medi e uno share del 2.61%.



Il traguardo è stato raggiunto in occasione della 23esima giornata di Serie A e costituisce in assoluto il miglior risultato da quando esiste il canale pay di Mediaset.



Ha contribuito a questo exploit il big match dello Stadium “Juventus-Inter” che, con 1.526.000 spettatori netti, il 5.47% di share, 2 milioni di contatti unici e il picco di 1.635.000 delle ore 21.31, risulta il match più visto da quando è nato Premium Sport.



Completa la giornata da record l’ottima perfomance di “Diretta Premium” che ha registrato il suo miglior risultato stagionale, superando la concorrenza pay, con 705.000 spettatori medi con il 3.82% di share.



Numeri importanti per la Serie A che premiano la grande competenza di Premium Sport, in attesa dello spettacolo incredibile della Champions League, in esclusiva assoluta per questa e per la prossima stagione, con Real Madrid-Napoli del 15 febbraio pronta a superare il record stagionale di Premium in Europa detenuto da Juventus-Lione, del 2 novembre scorso, con 1.193.000 spettatori netti e il 4.53% di share.