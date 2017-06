Inter, gli ex votano Mandorlini: "Basta perdere tempo"

Dopo l'addio di Frank de Boer, all'Inter serve un allenatore che conosca la realtà italiana e, soprattutto, quella nerazzurra: è questo il parere di due grandi ex come Riccardo Ferri e Massimo Paganin, talent di Premium Sport.



"La cosa più importante - le parole di Ferri, 290 partite in maglia interista - è scegliere un tecnico che sappia con esattezza la portata della realtà interista, per questo vedo meglio Mandorlini di Pioli. L'ho sentito in queste ore e sarebbe disponibilissimo, mi auguro che la società lo scelga: è legato a Gardini dai tempi di Verona quindi so che c'è uno stretto contatto con l'Inter". Ancora l'ex difensore: "Due sono i grandi errori di questa stagione: chiamare un allenatore come de Boer a preparazione già fatta ma anche la testardaggine dell'olandese a non aver mai cambiato direzione. L'esclusione di Gabigol a Genova ha fatto traboccare il vaso, so che il padre si è lamentato".



Anche Paganin, 107 partite in nerazzurro, è d'accordo: "Ora è fondamentale recuperare il gap dalle prime in classifica, non bisogna perdere altro tempo. Mandorlini e Pioli usano lo stesso sistema di gioco e si adatterebbero bene alla rosa dell'Inter, l'ex Lazio sa anche affrontare bene i momenti difficili. La grossa differenza è che il primo sa già come affrontare un mondo come quello di Appiano Gentile".