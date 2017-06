Domenica Premium Social Club, Evra sfida Wanda Nara

Nuovo appuntamento con Domenica Premium Social Club. La redazione di Premium Sport ogni settimana sceglie dodici giocatori che si sono distinti sui social e il nostro Domenico Manfredi ne mette in nomination due: da casa puoi votare sul nostro sito decretando il vincitore e l'escluso dalla 'casa virtuale'. Questa volta, il 'duello' è tra gli allenamenti in palestra di miss Icardi Wanda Nara e l'allegria del neo giocatore del Marsiglia Patrice Evra con il suo inconfondibile slogan "I love this game". Chi vuoi salvare questa settimana? Scegli qui.

Entrenamiento con @morawis87 y @waynenytrainer súper entrenamiento !!! serious training Burn!!#teamWayneCrush!! Un video pubblicato da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 26 Gen 2017 alle ore 03:35 PST