Domenica Premium Social Club, Evra sfida Cristiano Ronaldo

Nuovo appuntamento con Domenica Premium Social Club. La redazione di Premium Sport ogni settimana sceglie dodici giocatori che si sono distinti sui social e il nostro Domenico Manfredi ne mette in nomination due: da casa puoi votare sul nostro sito decretando il vincitore e l'escluso dalla 'casa virtuale'. Dopo la sfida tra Ibrahimovic e Pogba, il 'duello' è tra Cristiano Ronaldo, impegnato in palestra in un esercizio particolare per le gambe, e lo juventino Evra, che si dedica al crossfit. Guarda i video e scegli il più bello.

I love this exercise Un video pubblicato da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 24 Nov 2016 alle ore 11:02 PST