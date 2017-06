Arriva Domenica Premium Social Club: Ibrahimovic sfida Pogba

Prende il via oggi Domenica Premium Social Club. La redazione di Premium Sport ogni settimana sceglie dodici giocatori che si sono distinti sui social e il nostro Domenico Manfredi ne mette in nomination due: da casa puoi votare sul nostro sito decretando il vincitore e l'escluso dalla 'casa virtuale'. Si parte con il 'duello' tra Pogba e Ibrahimovic: il francese ha reso omaggio a Conor McGregor mentre la punta dello United si è divertito sulla neve in motoslitta. Guarda i video e vota il sondaggio.