Ancora più HD: anche Premium Calcio 2 in Alta Definizione

Due grandi novità attendono Premium Sport a partire da oggi: anche il canale Calcio 2, insieme agli altri già disponibili, trasmetterà la diretta delle partite in Alta Definizione e inoltre gli abbonati con il pacchetto calcio incluso nel proprio abbonamento potranno godersi tutta la programmazione di Premium Sport 2 in Alta Definizione, 24 ore al giorno, sul canale Premium Sport 2 HD.



Quindi, in caso di quattro eventi in contemporanea, questi potranno essere visti tutti in Alta Definizione: la prima occasione è già dietro l'angolo. Domenica 10 settembre alle 15, per il ritorno della serie A dopo la sosta, si vedranno contemporaneamente in HD: Diretta Premium, Lazio-Milan, Verona-Fiorentina e Udinese-Genoa!



Usufruire di queste novità è semplice: basta ri-sintonizzare la Tv o il decoder.



Non solo sport: da settembre su Mediaset Premium debutteranno alcune delle più attese serie tv: Taken, il prequel dell’omonima serie cinematografica; Chicago Justice, che seguirà le vicende professionali e personali dei membri dell’ufficio del Procuratore di Chicago; The Good Place, che racconta la divertentissima storia di una “cattiva ragazza” finita per sbaglio in Paradiso; Wrecked, una “Lost” in chiave comico-demenziale, e Riverdale, la serie cult che ha già conquistato l’America.



E poi i grandi ritorni: Dc’s Legends of Tomorrow 2, iZombie 3, Lucifer 2, Shades of Blue 2. Anche il cinema conquisterà tutti gli appassionati, grazie a pellicole come come Animali Notturni, Una Spia e Mezzo, The Legend of Tarzan, Suicide Squad, 50 Sfumature di Nero, Cafè Society e molto altro ancora!