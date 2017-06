"Roberto Baggio - 50 anni": su Premium Sport speciale per il Divin Codino

Sabato 18 febbraio 2017, la redazione di Premium Sport, alle ore 00.30 (nella notte tra venerdì 17 e sabato 18), alle ore 11.00 e alle ore 15.00, renderà omaggio a Roberto Baggio, in occasione dei suoi 50 anni.



Il Divin Codino ripercorrerà e rivivrà le sue magie col pallone e parlerà del suo stile di vita, da sempre lontano dai riflettori. Aspetti che l’hanno reso ancora più un simbolo vicino a noi e che ne hanno elevato il mito: "La mia filosofia di vita si basa sulla ricerca della felicità. Bisogna ricercare la felicità tutti giorni, dobbiamo trovarla dentro noi stessi e poi, se ne vale la pena, donarla anche agli altri. L’affetto della gente dopo 13 anni dal mio ritiro mi sorprende sempre".



Un’occasione per ricordare la carriera e la vita calcistica di uno dei più grandi numeri 10 della storia del calcio mondiale. Una leggenda mai dimenticata e amata da tutti i tifosi delle squadre in cui ha militato, un’icona che non si è più vista in Italia.



Il trequartista di un calcio in estinzione, l’elevazione mistica della fantasia al potere, un genio calcistico difficilmente ripetibile.



Una volta concluso, lo speciale sarà caricato, e quindi visualizzabile in qualsiasi momento, su Premium Play.