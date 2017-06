Veron crac dopo 29 minuti: possibile strappo

Forse 41 anni sono davvero troppi per tornare a giocare: Juan Sebastian Veron non ha resistito al richiamo del campo e ha provato l'impresa. Nella Florida Cup, all'esordio con l'Estudiantes, i primi 45 minuti della sua seconda vita da calciatore sono andati abbastanza bene, ma alla prima partita semi-ufficiale il fisico non ha retto: l'ex centrocampista di Sampdoria, Lazio, Parma e Inter ha lasciato il campo dopo 29 minuti per un problema muscolare, probabilmente uno strappo. Il comunicato ufficiale del club parla di mialgia agli ischio tibiali della gamba sinistra, resta da capire se e quando la Brujita riuscirà a recuperare, ma è chiaro che la favola del suo rientro rischia di essere già finita: non giocava una gara ufficiale dal 2014, tornare dopo 2 anni e mezzo era davvero un'impresa.



La gara, per la cronaca, è finita 1-0 per il San Lorenzo, ma la "squadra del Papa" non è comunque riuscita a portare a casa la Copa de Oro, uno dei trofei assegnati nei vari Torneos de Verano (tornei estivi) che si disputano in Argentina prima della ripresa del campionato. La coppa è andata al Boca Juniors in virtù della differenza reti.