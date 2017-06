Verano 2017, River-Boca finisce in rissa

Sarebbe il torneo amichevole prima del ritorno della stagione agonistica ma, si sa, quando in campo ci sono River Plate e Boca Juniors sarebbe assurdo pensare a una partita da ritmi blandi e contrasti morbidi. Sul campo finisce 2-0 per i Los Millonarios (reti di Driussi e Mina Meza), ma la partita del Verano 2017 va guardata soprattutto nel tabellino: a fine primo tempo si contavano già quattro ammonizioni e una sostituzione.



Nella ripresa la partita è diventata una vera corrida con tre espulsioni, due per il Boca (Insaurralde, che ha scatenato il tutto scalciando Palacios a terra, e Benedetto) e una per il River (Driussi), che hanno scatenato la classica rissa sedata a fatica dall'arbitro con spintoni, gomitate e pestoni.