Tragedia Chapecoense, il River Plate giocherà con la maglia verde

Anche il River Plate si iscrive alla corsa alla solidarietà dopo la tragedia che ha colpito la Chapecoense. La squadra argentina, tramite il presidente Rodolfo D'Onofrio, ha fatto sapere che contro l'Independiente vestirà una speciale maglia di colore verde, seguendo i colori sociali del club brasiliano: "E' il minimo che possiamo fare". Non solo: il River si è offerto di cedere giocatori in prestito ed organizzare un'amichevole il cui devoluto finirebbe per risarcire le famiglie delle vittime del disastro aereo.