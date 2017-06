Tevez ritrova la voce: "Niente Europa, chiudo al Boca"

Dopo settimane di silenzio, Carlos Tevez ritrova la voce e dichiara amore eterno al Boca Juniors. Dopo il match amichevole contro il Siviglia, l'Apache ha spento le voci sul suo futuro: "Questa è casa mia, quando sono tornato ho fatto una scelta di vita e non cambio idea: non tornerò in Europa, né a gennaio né a fine stagione".



Una conferma che fa il paio con le parole del presidente Angelici: "Ha deciso, assieme alla sua famiglia, di chiudere la carriera al Boca Juniors. Non giocherà in altri club che non siano il nostro, ho molto affetto per lui".