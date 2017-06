Tevez, la Cina è vicina: lo Shanghai accelera, ingaggio da 40mln

Carlos Tevez è vicinissimo al trasferimento in Cina. L’Apache, dopo aver lasciato la Juvenus per tornare a "casa" al Boca Juniors, sarebbe pronto ad emigrare di nuovo destinazione Shanghai convinto da un'offerta da capogiro fatta pervenire nei giorni scorsi dal presidente dello Shanghai Shenhua: contratto da 40 milioni l’anno.

La trattativa potrebbe concludersi in tempi brevi e a confermarlo è lo stesso presidente del club cinese Wu Xiaohui, che ai microfoni di ‘Shenhua News‘ annuncia: “Abbiamo compiuto un grande sforzo e possiamo dire che c’è stata una decisa accelerazione nella trattativa. Anche se, per una serie di ragioni, non siamo ancora riusciti a chiudere. Il Boca Juniors ha qualche problema da risolvere: a tempo debito vi racconterò ogni dettaglio. Noi continueremo a dedicarci al massimo a questa trattativa. Proveremo a regalare ai nostri tifosi una piacevolissima sorpresa il prima possibile”.

, tornato in Argentina nell'estate 2015, è riuscito a vincere nuovamente il campionato argentino e la Coppa nazionale, ma non gli è riuscita l'imprese di tornare sul trono della. In attesa di passare in Cina, l'Apache continua a segnare con la maglia del Boca: nella notte, dopo un clamoroso errore ( guarda il video ), ha steso il Racing con la rete del 4-2 finale.