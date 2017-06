Teofilo Gutierrez vuole tornare in Colombia: "Ma non si decidono..."

Si è sfogato sul social network più in voga ta i giovani, probabilmente cercando di far capire ai tifosi delle nuove generazioni come stanno le cose: Teofilo Gutierrez, al momento, vive nella prigione dorata in Argentina, al Rosario Central. "Dicevano che oggi sarei dovuto arrivare a Barranquilla, ma al momento sono un giocatore del Rosario Central e finché non si decidono devo restare qui". Non vorrebbe, però: la sua intenzione di tornare allo Junior Barranquilla, il club del suo paese dove ha già giocato in passato, è chiara. Meno chiaro, invece, il motivo per cui l'affare non si è concluso: due giorni fa un dirigente dello Junior è uscito allo scoperto parlando di ingaggio fuori portata, i media argentini invece pensano che manchi l'accordo tra i club. E così, per ora, Teo è costretto a restare in Primera, dove nel 2016 ha segnato un solo gol al Boca Juniors, facendosi espellere nella stessa partita.