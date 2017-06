Supercoppa argentina, Lanus-River Plate 3-0: Acosta-Pasquini-Sand

Il Lanus si aggiudica la Supercoppa d'Argentina battendo 3-0 il River Plate allo stadio Ciudad di La Plata. I gol che hanno deciso la partita sono stati realizzati da Acosta, Nicolas Pasquini e Sand tutti nella ripresa: il risultato si è sbloccato al 69' e all'88' è arrivato il rigore che ha chiuso i conti.



Nei primi 20 minuti il River ha giocato meglio con un pressing alto che ha messo in difficoltà i campioni di Primera, insieme ai continui movimenti di Driussi. Poi, però, il Lanus ha preso le misure e ha creato le occasioni più pericolose già nel primo tempo con Silva e Martinez. La ripresa ha avuto di fatto lo stesso copione: meglio il River all'inizio, ma senza grossi rischi per il portiere avversario, ma alla prima chance, stavolta, il Lanus ha sbloccato: Acosta e ha scambiato con Silva e ha insaccato. All'80' Pasquini ha realizzato il 2-0 con un colpo di testa e nel finale un errore in realtà molto generoso ha permesso a Sand di firmare il definitivo 3-0.