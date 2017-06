Superclasico, Boca Juniors-River Plate 1-3: campionato riaperto

"La piel de gallina": il titolo che sceglie Olé, principale quotidiano sportivo argentino, descrive alla perfezione il Superclasico della notte trasmesso su Premium Sport 2 HD. Pelle d'oca, diremmo in Italia: il River Plate vince 3-1 alla Bombonera e riapre il campionato portandosi a -4 dal Boca Juniors con una partita da recuperare.



Erano tre anni che i Millonarios non sbancavano il campo degli storici rivali: lo fanno con un primo tempo dominato e chiuso solo sul 2-1 dopo i gol di Martinez e Alario e quello di Gago che prima dell'intervallo teneva viva la partita. Nella ripresa, però, gli Xeneizes non sono riusciti a rendersi molto pericolosi: il River ha resistito e ha chiuso i conti nel finale con Driussi.