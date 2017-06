Scontro al vertice Boca-Racing: la Primera in campo su Premium

Domenica 4 e lunedì 5 dicembre 2016, in programma la dodicesima giornata della “Primera divisiòn argentina”, campionato che Premium Sport trasmette in esclusiva assoluta.

La capolista Estudiantes La Plata ospita il temibile Talleres de Córdoba, reduce da sei vittorie nelle ultime sette partite, e prova ad allungare in vetta sulle inseguitrici approfittando dello scontro diretto della Bombonera tra Boca Juniors e Racing Club. La squadra di Tevez, reduce dalla vittoria sul campo del S.Lorenzo, ha un punto di vantaggio sugli avversari, che arrivano alla sfida col morale a mille dopo tre risultati utili consecutivi. A parimerito col Racing anche la squadra per cui tifa Papa Francesco, attesa dalla non proibitiva trasferta sul campo dell'Olimpo.

Proverà ad approfittare dello scontro al vertice della Bombonera anche il River Plate, che nella difficile trasferta sul campo dell'Indipendiente (staccata solo di tre lunghezze in classifica) va a caccia dei tre punti indosssando per la prima volta nella sua storia una maglietta di colore verde in onore della Chapecoense.

Tra le altre sfide in programma nel weekend spicca lo scontro salvezza tra Arsenal de Sarandí e San Martín de San Juan, con i padroni di casa ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Interessante anche la sfida tra i Newell's Old Boys, secondi in classifica a due punti dalla vetta, e il Banfield, in grande forma dopo due vittorie consecutive.

IN CAMPO DOMENICA E LUNEDI'

Di seguito la programmazione di domenica 4 dicembre:

“Boca Juniors-Racing Club” in differita su Premium Calcio 1 alle ore 22.45 Telecronaca: Raffaele Pappadà

Di seguito la programmazione di lunedì 5 dicembre:

“Independiente-River Plate” in differita su Premium Sport HD alle ore 01.00 (notte tra domenica 4 e lunedì 5 dicembre) Telecronaca: Alberto Santi