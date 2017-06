River Plate, Gallardo: "Resto un altro anno"

I tifosi del River Plate possono tirare un sospiro di sollievo: Marcelo Gallardo rimarrà l'allenatore del River Plate anche nel 2017. Ad annunciarlo, è lo stesso lo stesso Gallardo nel corso di una conferenza stampa, organizzata appositamente al Monumental: "Dopo un paio di giorni di riflessione, sono pronto ad annunciare che resterò su questa panchina per un altro anno. È quello che voglio, ho deciso col cuore. E ora posso dire di essere felice, è la scelta giusta".



Da quando è alla guida del River, il Muñeco ha vinto sei titoli - l'ultimo non più tardi di una settimana fa (Copa Argentina) - diventando un idolo indiscusso della tifoseria dei Millonarios. "In questi due giorni ho sentito ancora di più l'affetto della gente. Ho un legame troppo forte con tifosi e società, non potevo andare via - ha continuato Gallardo, tra le altre cose, anche ex giocatore del club di Buenos Aires - Resto per raddoppiare la posta in palio, se no non avrebbe senso. Non so se ci riusciremo, ma di certo ce la metteremo tutta".