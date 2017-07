Rissa coi tifosi in Argentina, salta Centurion al Boca Juniors

“Il mio erede? Guardo molto calcio sudamericano, tifo Boca Juniors, mi piace Centurion, ma deve migliorare fuori dal campo” ha detto Roberto Baggio in una recente intervista col Corriere della Sera.

Un consiglio che però Ricardo non sembra essere intenzionato a seguire: nella notte infatti Centurion è stato protagonista di un altro episodio, l’ultimo di una lunga serie, che sembra aver fatto saltare il suo ritorno al Boca Juniors.

Tutto congelato a causa di una rissa avvenuta in un locale di Lanus, fra le 3 (quando è arrivato il giocatore) e le 6.30, quando lui e il suo gruppo di amici vengono accompagnati via scortati da una macchina della polizia. La rissa sarebbe scoppiata per futili motivi: un tifoso gli chiesto una foto, un uomo dell’entourage di Centurion gliela rifiuta e poi, secondo la ricostruzione del ragazzo, lo colpisce con un pugno. Da lì putiferio, con minacce di morte e di colpi di pistola.

Come detto Centurion, che a maggio è stato denunciato dalla ex fidanzata per minacce ed aggressione, non è nuovo a questi 'colpi di testa' e quindi il Boca, che era pronto a fare un sacrificio economico per trattenerlo quando sembrava già fatta per il suo ritorno al Genoa, vorrebbe cautelarsi inserendo delle clausole speciali legate al comportamento del giocatore fuori dal campo.

Una decisione che ha fatto infuriare Centurion, che attraverso un polemico post su Instagram ha “ufficializato” la rottura, definendo “poco serio” il presidente del Boca.